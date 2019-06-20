再生能源發展成效 環團：台南第一、台中墊底

2019-06-20 17:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕再生能源發展已是國際趨勢，全球已有247個城市，提出100％使用再生能源的承諾，而台灣也在逐步加溫中。環團綠色和平今發布針對六都所進行「能源永續評比」，結果顯示台南市排名第一，台中市則居六都之末，但整體而言六都和其他國際城市在能源轉型的表現上仍有差距。

綠色和平此次評比項目包括「再生能源政策」、「用電成長率」、「再生能源成長量」等3項指標，台南以總得分10分排名第一、桃園以總得分8分緊追在後、台北及新北及高雄則都以總分7分並列第三、台中敬陪末座，只得5分。

綠色和平分析，在「再生能源政策」部分，六都表現平分秋色，新北、桃園、台南三都皆在市府內設有再生能源專責單位，網站資訊完整度也較佳，因此得分較台北、台中、高雄三都略高。然而和其他國際城市相比，六都首長均未提出「再生能源電力占比」、「再生能源裝置量」或「發電量」的目標或承諾，對城市的能源永續發展，缺乏長程和完整規劃。

綠色和平解釋，台中得分最低的原因，和用電成長率最大，再生能源成長量卻相對低有關。過去五年，台中用電成長為六都之最，2014年2018年用電成長48.6億度，成長率高達19.5%，再生能源成長量（太陽光電和風力）卻是條件較好的中南部都市中，速度最慢的。顯示電力使用多來自燃煤電廠等化石燃料，能源治理最不永續。

綠色和平能源專案經理李之安表示，台灣超過7成電力由六都消耗，隨著經濟發展，六都未來的用電需求很可能持續增加，首長們若不盡速提出城市內能源轉型的時間表，繼續仰賴燃煤電廠等化石燃料供電，民眾關心的空污問題和氣候災害，永遠無解 。

綠色和平同時也盤點了六都的屋頂型太陽光電潛力後發現，六都的太陽光電均有很大的成長空間，其中桃園、台中、台南、高雄四都，甚至還有1000MW以上的裝置容量潛力。以台中來說，若極大化城市內的屋頂型太陽光電，每年將增加12.33億度電，減少65.23萬噸碳排放。

李之安強調，當國際城市為了能源永續，紛紛訂定政策目標、透過都市規劃和建物法規擴大設置屋頂型太陽光電，以及強化公民參與，極大化城市內的再生能源發展，台灣六都首長也該急起直追。而台中作為用電成長最大的一都，更有發展綠能的急迫性。

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