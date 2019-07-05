博恩籲灌爆信箱 經濟部硬起來：12違章工廠斷水斷電

2019-07-05 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕農地工廠問題不可小覷，上週三立院總算三讀通過針對處理農地違章工廠的「工廠管理輔導法修正案」，要求工廠需向政府登記納管輔導。但即便如此，未如實登記的工廠不勝枚舉，環團也只能自力救濟的向政府檢舉，無奈卻被相關單位踢皮球。對此，知名脫口秀《博恩夜夜秀》的主持人曾博恩日前就在節目上呼籲大家「煩死」政府，寄檢舉信塞爆經濟部信箱，而今天經濟部也在臉書「硬起來」，表示已將12家未登記的工廠斷水斷電！讓網友叫好。

博恩日前在節目上談到農地工廠問題，以詼諧有趣的口吻批政府不積極處理這些問題，並表示如果人民沒辦法強制政府硬起來，也可以用另一種方式煩死政府，提到最近有一個農地工廠檢舉聯盟吹哨子的方案，民眾只要到國土測繪圖資服務雲政府網站，開啟圖層搜索，點到農業資源盤查 工廠，紅色的點隨便找一個按右鍵查詢，資料搜尋結果出來如果是農牧業用地就截圖檢舉，「一人一信塞爆經濟部信箱」！

經濟部今天也在臉書表示，因為博恩針對未登記工廠問題的提醒，讓民眾開始關心起這個議題，坦承信箱確實一度被塞爆，「非常感謝大家對環境的關心，相關檢舉都會依照新修的工廠管理輔導法，分類進行後續處理。」同時經濟部也表示，環團先前已經有提出彰化12件未登記工廠的檢舉，經濟部依法請彰化縣政府查明後，已請台水、台電執行停止供應作業，另外那些還在整地的新建工廠，一律不准供水供電，讓他們無法生產製造，更放話「不要挑戰政府執法的決心！」

網友馬上一片叫好，「焦糖」陳嘉行也馬上在該文底下留言「政府硬起來！」，其他網友也表示「有效率給個讚」、「經濟部加油，對於有問題的工廠就是強力執行！」、「違章工廠本來就要立即斷水斷電」。

博恩夜夜秀影片：

經濟部臉書貼文：

博恩日前在脫口秀節目批農地工廠問題，呼籲民眾一人一封檢舉信塞爆經濟部信箱。（圖擷取自STR Network YT）

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