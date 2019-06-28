《工輔法》讓違章工廠就地合法 環團：守法意義何在

2019-06-28 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨（27日）三讀通過《工廠管理輔導法》部分條文修正案，立委蔡培慧表示，《工輔法》讓工廠得走向合法工廠，環團則說明，該法案無法改善現狀，對於違章工廠也沒有完善的檢舉機制，且法案讓非法工廠就地合法，那民眾守法的意義何在？

蔡培慧昨日解釋，《工輔法》修法提供三把刀，第一是中高汙染工廠應轉型或遷、關廠，第二是針對不配合的業者，中央可依法斷水、斷電與拆除，第三是中低污染的工廠需進行工安、環安等改善，並在20年內完成所有合法程序，讓工廠得走向合法工廠。

地球公民基金會表示，並無三把刀，只有「樁腳、政治獻金、變更地目利益」這三把背後的劍，行政院提出的版本凸顯台灣獨大經濟，立法委員也為了選票荒腔走板的接受了，地球公民基金會也指出為守護農地、食安與環境保育，不排除推動「再修法」。

綜合媒體報導，《工輔法》未納入「公民訴訟」，因此面對違章建築，無法透過司法救濟要求地方政府執法，只能透過檢舉機制，彰化環保聯盟表示，從2017年開始，彰化的環保團體已舉報29案違建，至今沒有拆除任何一間。

許多抗議的環團與民間團體說明，《工輔法》讓非法的行為能夠合法存在，那民眾守法的意義何在？就連合法工業區也可能破壞環境，要怎麼保證這些工廠不會汙染農地？且法案規定中高污染工廠需遷、關廠或拆除，卻沒有定出何謂「中高汙染工廠」的標準。

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