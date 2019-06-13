立院臨時會將開議 環團籲「速過礦業法、嚴審工輔法」

2019-06-13 16:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕立法院下週將召開臨時會處理法案，近50個公民團體今在立院群賢樓前召開記者會，批評事關礦業改革的《礦業法》竟未被排入議程，反而預計將充滿爭議，衝擊食安、國土秩序的《工廠管理輔導法》放入臨時會議程並三讀通過。民團呼籲過去標榜環境保護起家的民進黨，應修正政策方向，不要再沉淪下去。

前環保署副署長詹順貴也到場聲援，他指出，司法、監察機關已經不斷地以判決、調查提醒行政部門，礦業開發制度漏洞百出，機關甚至帶頭鑽洞為虎作倀。過去林全內閣曾承諾1年內提出「水泥礦業政策環境影響評估」、啟動《礦業法》修正工作；針對違章工廠，要求農委會研擬環境補償方案，要求業者對造成的破壞做出補償。然而這些改革方向卻在內閣改組後人去政息，甚至更為倒退，他呼籲民進黨懸崖勒馬。

地球公民基金會執行長李根政則指出，社會普遍認知裡，礦業霸權是黨國餘威，因為《礦業法》從1930立法至今，始終保留著土地所有人即便不同意土地被拿來採礦，礦業者仍能逕為「先行使用」的霸王條款。花蓮的太魯閣族人至今仍深受其害，就算以數十年的訴訟辛苦取回土地，卻仍因第47條的惡法，不得不被亞泥「合法佔用土地」。他期望這歷經11次委員會審查、4次黨團協商的礦業法草案，應在本會期臨時會完成修法。

針對工輔法，主婦聯盟環境保護基金會副董事長鄭秀娟表示，不應該是鴨霸久了就合法，政府應提出完整中小型產業的發展願景及輔導策略，同時留給「以農業勞動力、以農地培養工業」甚久的農業一個完整的發展空間，才是一個國家積極解決台灣農村長期凋敝的態度，而修法條文絕對須納入公民訴訟，讓人民自救。 政治大學地政學系徐世榮教授表示，過去已經給過3次的機會讓工廠可以合法，途徑始終存在但業者不願配合。現在政府要再次開突破底線，讓事業法規凌駕於計畫法規。讓國土計畫形同虛設，蕩然無存。

知名導演柯一正回憶，過去跟導演齊柏林討論《看見台灣》這部紀錄片，刻意使用美麗與醜陋的一面，是希望提醒台灣人看見我們的土地正遭受破壞。他的畫面中除了河口的污染外，另外就是著重在礦場的開挖，但卻始終不見政府具體的法規調整。無論是礦業改革、農地違章工廠的處理，都是台灣過去環境問題長期的沉痾，民進黨政府應該要好好處理，讓山上挖礦被管制，農地違章工廠要落日。

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