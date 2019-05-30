六輕四期計畫變更「補件再審」 環團轟根本是擴廠

2019-05-30 14:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕台塑六輕提出「正丁醇廠製程尾氣回收暨新增原料來源」變更內容對照表，今於環評專案小組進行初審，台塑以推動循環經濟、提升產品品質及產量為主軸，但遭環團批評根本是擴廠，應該停止審查。在環評委員也有相當疑慮下，最後全案裁定補件再審。

台塑六輕本次變更是將產能由原來25萬噸，增加到25.48萬噸，透過配合政府循環經濟政策及石油產業高值化推動，將製程尾氣及油脂重沸物進行回收，替代原料輕油。並購入異辛醇廠之C級醇次級產品做為中間原料，以既有製程加工，提升產品品質及產量，所產出之重沸物再回收做原料，又能減少空污及廢棄物。

不過台灣水資源保育聯盟直指，這是產能增加的擴廠，實際上六輕各廠的環評總合已超過六輕環評結論限制量，且應該比照高雄臨海工業區，盡速進行污染物總量致癌風險評估，在未進行前，本案應該停止審查。環團擔憂若能以不用經環評大會審查的變更對照表程序來闖關，那往後擴廠都可能比照辦理，環評就失去意義。

環評委員普遍對此案也感到疑慮，包括許多內容、數據都不詳細，還有底灰處理問題，以及C級醇運送問題等，因此要求台塑在下次審查必須確實載明相關內容變更前後差異、底灰再利用可行性、運作風險管理機制等資料，否則將不排除要求走較嚴格繁複的「環差」進行審查。

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