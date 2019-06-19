10萬連署假的？ 官員被爆自稱「按」助違章工廠就地合法

2019-06-19 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕為讓行政院版《工廠管理輔導法》草案通過，違章工廠業者提出超過10萬人的連署書。環團「地球公民基金會」今（19日）爆料，經濟部官員曾在說明會中對業者宣稱，這份連署書就是為了護航違章工廠業者就地合法，在電腦前按鍵盤「按出來的」。不過，經濟部指稱，官員談話遭剪接、扭曲。

《工輔法》明（20）日將於立法院闖關，環保團體質疑目前行政院版方案等於讓違章農地工廠就地合法，且沒有落日條款，地球公民基金會、台灣農村陣線等環團與農業團體，主張「特定工廠登記」需有落日期限，並訂立中高污染工廠輔導遷廠、關廠的處理期限等訴求。

另一方面，違章工廠經營者本月4日發起連署，支持行政院版《工廠管理輔導法》，並建議將回饋金入法，強調會配合政府規範與程序，讓產業發展與環境永續共存，在短短1週內就完成10萬人連署。

地球公民基金會今日指稱取得錄音檔，17日中華法務會計研究發展協會在彰化主辦「農地工廠重要政策」說明會，經濟部中部辦公室簡任技正兼科長雲瑞龍出席，當眾指稱連署書是為護航違章工廠而造假的。

根據地球公民基金會提供的錄音檔，雲瑞龍在說明會上說，會幫助當地的違章工廠，還說這份超過10萬人的連署書是「在電腦前鍵盤按到手要被扭到，那個是按出來的」，並對違章工廠業者說明，「現在你拿到特定工廠登記後，你愛怎麼做就怎麼做，重點不要作高污染就好」。

經濟部表示，錄音檔有遭人剪接，扭曲雲瑞龍的原意，而雲瑞龍也否認有替違章工廠業者募款成立協會，是環團擴大解讀。

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