梧棲人要安全回家的路！ 「門面」路平有譜

2019-07-08 17:14

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌今天邀集內政部營建署副署長吳宏碩、市議員楊典忠、市府建設局第三工務大隊隊長蔡佳禾、梧棲區長溫國宏及梧棲區多位里長等會勘，爭取營建署前瞻計畫結餘款，辦理梧棲區文昌路及文華街路平專案，改善老舊路面，讓鄉親有條安全回家的路；里長們並當場爭取文昌路延長改善到中港高中，營建署當場應允。

蔡其昌爭取中央前瞻基礎建設節餘款1843萬元，將進行梧棲區文昌路及文華街路平專案，改善路面、人行道景觀及進行人孔蓋下地等，其中，梧棲區文昌路原改善路段為文化路到中央路，長度955公尺，經費約1200多萬元；文華街為中央路至文匯街，長度870公尺，經費625萬元。

梧棲區大庄里長楊維萍及草湳里長林槐庭等在現場，爭相爭取文昌路向西延長改善至浩天宮及中港高中，大村里長陳昆廷也希望向東延伸至中華路。營建署副署長吳宏碩當場允諾「加碼」，文昌路將向西延長改善至中港高中，長度增加約500公尺，補助經費也將提高，預計年底前發包動工。

蔡其昌表示，營建署路平專案不只是舖柏油，除了道路整平外，人孔蓋也將調整與路面切齊，並請區公所與里長出面協調，若當地住戶同意，將一併進行人行道綠美化改善，讓路平了，街道景觀也跟著提升。

草湳里長林槐庭表示，港務公司每年回饋梧棲9000多萬元，但梧棲區文化路、文昌路、自立路等道路老舊，路面10幾年來未曾整理，開車騎車就像在跳曼波，地方里長多次向市府反映，市府老說沒錢，只能透過蔡其昌等爭取前瞻補助施作，梧棲這幾年發展迅速，三井outlet也來了，這些道路都是梧棲的門面，市府也應注重，顧好自己的面子。

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