惹怒前文化局長 「拆老屋直播台」被吉了

2019-08-09 19:22

〔記者顏宏駿、林良哲／彰化報導〕彰化縣溪州鄉具有60年歷史的「榮民工廠」去年底被公所提報為文化資產，今年4月間卻遭怪手夷平。彰化縣文化局文資審議日前認定，只有未拆的大門與近百坪圍牆須列為歷史建築。此議一出，令當初提報人、縣議員黃盛祿以及前文化局長周馥儀氣憤不已，痛斥文化局「都在演戲」。

新聞披露後，引起文化界重視，臉書「拆老屋平台」負責人卻指「前鄉長前文化局長才在演戲」。

周馥儀認為「拆老屋直播台」混淆視聽，要求說明，但平台主不僅不予理會，還留言挑釁，周馥儀不願姑息網路匿名放話歪風，今天對「拆老屋平台」提告。

「拆老屋直播台」8日貼文說，「前鄉長前局長都在演戲！還好意思說」，包括周馥儀及前溪州鄉主秘江昺崙都留言要求平台說明，但平台內不僅沒有人說明，還有網友留言挑釁，直到晚間周馥儀揚言提告，「拆老屋平台」整個「自我下架」。

平台今天中午「再上架」時，首頁已貼出「道歉啟事」，平台說，他們成立以來都以戲謔的語氣關注文化資產保存議題，期望透過此方式吸引大眾關注文化資產保存議題，今造成當事人困擾，感到抱歉，以後自當深刻檢討。

周馥儀說，她與許多伙伴從事文化工作時，在網路上經常遭到「拆老屋直播台」等匿名臉書粉絲頁影射、抹黑，這些訊息似是而非，有人還投書到台北媒體、文化部，讓台北文化圈盛傳彰化是文資災區，這些事情讓一些有心從事文化工作的人備感困擾。

她說，「拆老屋直播台」這些匿名臉書粉絲頁，這幾年用抹黑、不實言論，標舉文資保存，以激化的言論帶風向，毀去人們公共討論，她不希望這樣惡質的網路文化繼續下去，決定提告。

至於同為受害人的縣議員黃盛祿說，他暫時不會提告，只是不希望「拆老屋直播台」淪為特定人或政黨的打手，顛倒是非。

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