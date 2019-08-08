強颱利奇馬來襲會放假？北北基宜花5縣市風雨預報出爐...

2019-08-08 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕第9號颱風「利奇馬」今（8日）早增強為強烈颱風，今上午10點的中心位置在北緯22.9度，東經125.8度，即在台北的東南方約500公里之海面上，七級風暴風半徑也擴大到250公里，以每小時15公里速度，向北北西進行，氣象局已針對新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮發布陸上颱風警報。

強颱利奇馬目前中心在臺北東南東方海面，向北北西移動。其暴風圈正逐漸接近臺灣東半部海面，對新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮將構成威脅；氣象局指出，此颱風位於季風低壓帶環境中，外圍環流較為寬廣，南側對流發展相當旺盛，北台灣必須嚴加戒備，受颱風外圍環流影響，北部、東北部及東部地區雨勢將持續增強。

氣象局在上午10點發布各地最新風雨預報，針對陸警範圍的風力預測，基隆、宜蘭、花蓮從今下午到傍晚平均風力4-5級、陣風6-7級；新北市平均風力4-5級、陣風6轉7-8級；台北市平均風力3-4級、陣風5-6級。

入夜後基隆平均風力增強到5-6級，陣風增強為6-7轉8-9級，宜蘭陣風也增強到6-7轉7-8，花蓮不變，新北市增強為平均風力增強到5-6級，陣風增強為7-8轉9級，台北市平均風力3-4轉5級，陣風5-6轉7-8級。

明（9日）晨基隆、新北平均風力達6-7級，陣風9-10級，宜蘭平均風力5-6級，陣風8-10級，台北則平均風力5-6級，陣風7-8轉9級，花蓮則因颱風通過北部近海時，受地形遮蔽效應，風力減為平均風力3-4級，陣風5-6級。

各縣市未來24小時雨量預估，新北、桃、竹、苗山區雨量有200-400毫米可能，宜蘭山區也有200-350毫米機率。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，不過實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

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