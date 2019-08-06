金門國際和平海報獎揭曉 蒲思元「連莊」金獎

2019-08-06 22:28

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局紀念古寧頭戰役70週年，舉辦「2019金門國際和平海報獎」競賽，今天公布評審結果，金獎有兩人，分別是台灣籍的蒲思元及來自日本的南部俊安，其中「連莊」的蒲思元也是去年和平海報獎競賽的金獎得主，今年他的海報主角是1隻以金門麵線束形而成的和平鴿，他與南部俊安各得新台幣10萬元。

金門縣文化局去年紀念823戰役60周年，首度舉辦和平海報獎競賽，從事設計工作的蒲思元，在和金門有關的意象中，以「從砲彈到菜刀」拿下首獎。今年，文化局紀念古寧頭戰役70週再辦和平海報獎，蒲思元又1次從金門在地的特產中，在「麵線」找到和主題有關的元素。

蒲思元的金獎作品，以白色的金門麵線束成白色的和平鴿形狀，口裡啣著1支代表和平的橄欖枝，主要是將代表金門的特產「麵線」排列成和平鴿的形貌，表現「金門=和平」的主題，其中，綁麵線的帶子借用奧運5色，象徵各國和諧互助、世界和平。

評審團認為同列金獎的南部俊安作品，呈現出1種日式美學來看待台灣金門的戰事與和平；也呈現此次競賽國際化的趨勢，1個和平的議題，讓世界各國的人一同思考，一同關懷，是這次金門國際和平海報獎最珍貴的地方。

文化局長許正芳說，自5月16日至6月30日受理報名徵件的1.5個月，共收到來自20個國家、地區作者3500多件作品，其中台灣參件數有1659件、中國1813件、香港19件、馬來西亞18件、印尼14件、羅馬尼亞14件、澳門10件、厄瓜多8件、日本及泰國14件、紐西蘭、黎巴嫩、加拿大、哥倫比亞、美國、約旦、韓國、布吉納法索、不丹、伊朗共13件作品。

許正芳說，和平是普世價值，是人類共同追求的目標，金門早期處於戰火連天的險境，依然挺立於海峽兩岸，成為全球人類追求和平的最佳見證。

文化局表示，獲金獎的蒲思元與南部俊安各得10萬元獎金，銀獎3人池浩南、傅雪丹、胡華各獲6萬元獎金；銅獎4人林正達、俞雲襄、王鼎鈞、陳正昌各獲3萬元。另外，獲審特別獎5人肖靖、張弛、劉永鋒、廖俞儒、林立偉各獲1萬元。金門縣文化局8月22日將於國立台北科技大學藝文中心舉行成果發表記者會暨頒獎典禮及台北展覽開幕式。

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