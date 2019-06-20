金門夏日最強檔「花蛤季」＋「音樂季」 7/18日登場

2019-06-20 21:42

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府回應粉絲的隔海詢問，今天公布「金湖海灘花蛤季」及「金門夏日音樂季」卡司陣容，這兩場包括在浯島夏日嘉年華活動內的音樂場，檔期自7月18日起至26日。

打著金門「兩岸三地暑假超強檔期」的音樂盛宴，安排的卡司陣容，包括知性女聲陶晶瑩、氧氣天后范瑋琪、人氣偶像畢書盡、金曲天團「茄子蛋」、實力唱將朱俐靜、金鐘歌手李千那、叮噹、小宇、曾沛慈、孫盛希等兩岸三地超過20組超強藝人，將與在地優質團隊輪番演出。

金門每年7月推出的「浯島夏日嘉年華」，包括金湖鎮成功海灘舉辦的「花蛤季」及金寧鄉后湖海灘舉辦的「夏日音樂季」，逐漸打開知名度，6月初至今，縣府承辦單位接獲不少樂迷，隔海詢問舉辦時間及受邀藝人。承辦單位為滿足粉絲需求，逐年調整邀請歌手的曲風和屬性。

縣府觀光處長丁健剛說，音樂季有親子戲水區、街頭藝人表演，還有地方特產花蛤及美麗的沙灘，並有許多的台灣小吃美食，盡量讓遊客玩得開心，吃的滿意，度過浪漫的仲夏夜。

丁健剛說，除了「后湖場」、「成功場」的音樂季，金門縣水試所、林務所還有畜試所，自7月1日至8月31日分別安排暑假周周遊親子活動，詳情可上金門觀光旅遊網（https://kinmen.travel/zh-tw）及樂遊金門臉書（https://www.facebook.com/kinmentour）查詢。

金湖海灘花蛤季舉辦時間07/18「High一夏演唱會」藝人有叮噹、小宇、陳零九、吳汶芳、赤后樂團、火舞表演。07/19的歌唱比賽請到孫盛希。07/20花蛤小天使選拔有曾沛慈。

金門夏日音樂季晚上7時至9時30分，預計安排日期07/23茄子蛋、朱俐靜、魏嘉瑩、廖柏雅、A-Teen、Candy金門小女孩。07/24畢書盡、李千那、許書豪、許淨淳、躁鬱青年。07/25范瑋琪、李友廷、許莉潔、羅莎莎、旅行箱樂團。07/26陶晶瑩、卓文宣、卓義峯、黃莉、鍾鎮宇。

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