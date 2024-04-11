宜縣教師甄選釋出250個缺額 近20年最多

宜蘭縣教師甄選釋出250個缺額，近20年最多；圖為學校上課情形。（資料照）

2024/04/11 15:36

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府公告113學年度國中小暨幼兒園新進教師聯合甄選，共釋出250個缺額，即日到19日開放受理網路報名；宜蘭縣教師工會表示，今年釋出名額是近20年來最多的1次，工會將持續辦理教甄經驗分享，提供應試教師準備參考。縣府指出，近2年出現退休潮，因此釋出的缺額比較多。

宜蘭縣因少子化問題，避免教師因學生數不足成為「流浪教師」，因此對教師編制員額進行控管，以8至12％的比例，由代理教師取代教學。宜縣教師工會表示，宜縣從93學年以後就停辦新進教師甄選，一直到101年才復辦，2年舉辦1次，但103年辦完，又遇到新一波的少子化再度停辦。

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教師工會指出，由於代理教師比例過高，縣府在109學年再度復辦，同樣2年舉辦1次，今年113學年釋出250個缺額，是過去20年來最多的1次，以往大概是80到100個上下，工會已在4月3日針對國小辦理過教甄經驗分享，4月21日將針對國中場次辦理。

工會希望縣府能持續補進新血，把每2年1次的教甄改為每年舉辦，釋出的缺額不要落差太大，維持教師教學的穩定性。

宜蘭縣政府教育處指出，宜蘭縣113學年度國中、國小與幼兒園教師聯合甄選，甄選簡章已經公告，並受理報名，新進教師甄選缺額國中17校、60個名額，國小及附設幼兒園55校、190個名額，報名至4月19日截止，目前已有1420人報名，相當踴躍。

教育處表示，教師甄選簡章請至「宜蘭縣教師聯合甄選系統」下載，甄選作業分為初試及複試2個部分，初試採網路報名，不辦理現場書面證件審查，複試報名時，則應檢具相關證件接受資格審查。

教育處也說，這次甄試採用「中區縣市政府教師甄選策略聯盟」的命題試卷，並於6月2日同日辦理初試，複試則訂於年6月30日辦理，這次教師甄選類科國中共計21類別，國小及附設幼兒園則有12類別。

縣府教育處說明，宜縣教師編制員額約2800人，代理教師500多人，占了近2成，比例確實偏高，這2年退休的教師也有200多人，因此釋出缺額也多，對於工會的建議，教育處會納入研議，評估可行性。

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