木造建築接合精妙 金門瓊林蔡氏家廟大木結構展登場

2019-07-06 22:51

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今天在瓊林村「養拙堂」舉辦瓊林蔡氏家廟大木結構展開幕式，期盼展示作為一個敲門磚，為後人留下詳實的記錄，也能激發更多有志之士投入建築匠師的行業。

金門縣文化局長許正芳說，金門瓊林村是個具備完整性和特殊性的傳統聚落，表現在宗族凝聚力和傳統建築規模方面，又以宗祠為特色；特展內容是以蔡氏大宗祖厝建築精華的大木架棟為主題，4個部分的實木模型和影片作為展示項目，由小細部至大架構作為解說，分為「榫卯類型」、「疊斗系統」、「3通5瓜」及木架構「空間構成」。

承辦單位里埕設計工坊指出，「大木」是指建築物一切骨幹木架的總名稱，瓊林宗祠以疊斗式大木構造為主。「榫卯類型」是指木材與木材間的銜接方式，由簡而繁、變化多樣；「疊斗系統」和「3通5瓜」是指木棟架的節點特徵及群組構成，藉其分散屋頂的重量，並傳達力量至點金柱支撐。

匠師李錫福說，榫卯就是「榫頭卯眼」的簡稱，是一種傳統木工中接合兩個或多個構件的方式，構件中凸出的部分稱「榫」、凹進去的部分稱「卯」。

瓊林聚落是金門規模最大的古厝聚落，不少當地村老看到現場的模型，好像見到每天穿梭其間的家廟大厝變身「縮小版的積木」，不時品頭論足一番，發現家廟的梁柱「原來是這樣接起來的」；瓊林社區發展協會總幹事陳翔景建議大木結構的模型在展後仍能保留下來，也獲文化局正面回應，只要有適當場地都可安排；大木結構展至7月31日止。

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