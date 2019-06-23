中國武當山真武大帝抵金門 啟動「金門平安祈福季」

2019-06-23 16:58

〔記者吳正庭／金門報導〕金門年度宗教盛事之一的「金門平安祈福季」今天在歡迎來自中國武當山等地的真武大帝及近千名信眾抵金後熱鬧展開，將以4天時間在金門遶境巡安，為金門祈福，也為兩岸和平發展祈福。

湖北省道教協會副會長李玄新及十堰市道教協會副會長石建國帶領來自廈門、漳州、泉州及武當山雲宵宮祖廟的17間供奉玄天上帝宮廟近千人抵金門，縣長楊鎮率縣府社會處長陳世保、車船處長王垣坤及金城鎮長李誠智、烈嶼鄉長洪若珊在碼頭迎接。

楊鎮浯說，平安祈福季巡安不僅只是1個宗教的慶典，也為金門在宗教觀光，打造了1個品牌。相信這4天到金門來遊玩的朋友，都可以感受到神威顯赫、神氣非凡，更能洗滌人心。

真武大帝即玄天上帝，金門有12間供奉玄天上帝的廟宇。縣長楊鎮浯自湖北省道教協會副會長李玄新手中接下「祈福令旗」，再轉交給巡安第1站離島烈嶼鄉長洪若珊，將繼續在金寧鄉、金城鎮、金沙鎮、金湖鎮遶境巡安，與金門當地玄天上帝廟宇進行宗教交流。

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