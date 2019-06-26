中客電動車「自由行」太超過 金警祭出簡體字宣導看板

2019-06-26 21:13

〔記者吳正庭／金門報導〕中國觀光客慢活金門太放鬆，常「把你家當我家」，騎著電動自行車滿街趴趴走，逆向、併行、雙載險象環生；金門縣警察局為讓用路人「快樂出門、平安回家」，今天在全島祭出「簡體版」宣傳看板，針對車輛租賃業者及中國觀光客強力放送，同時因應即將上路的相關罰則。

縣警局說，立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」，針對電動自行車訂定規範，凡駕駛電動自行車超過25公里速限者，可處新台幣900元至1800元罰款，未戴安全帽罰300元，擅自改裝罰1800元至5400元，此外也立法規定，騎乘腳踏車、電動輔助自行車載幼童，須年滿18歲。

縣警局說，這些剛通過的新法，還在研議實施開罰的時間，在未開罰前，先展開宣導。

根據移民署統計，金門去年透過小三通入境金門的中國旅客有39萬9911人次，其中有5萬7385人次透過落地簽到金門自由行。

中國到金門自由行的旅客，許多以電動自行車代步，其中不少還是人生第一次騎電動車，衍生不少違規亂象，輕者併行聊天，重者就在圓環逆向行駛，誇張的行徑，常令地區駕駛人捏把冷汗，警方這個為此已開出100多張交通罰單。

縣警局金城分局長李益杰說，電動自行車不需考照就能上路，不少駕駛人對於路權及機械操作相關知識不足，不時造成雙載、逆向、併排行駛及使用行動電話等交通亂象，嚴重威脅用路安全。有鑑於中國客自由行旅遊型態比例拉高，希望透過電動自行車租賃業者，加強對中國客宣導安全駕駛觀念，並進一步了解台灣騎乘電動自行車應遵循的交通法規。

李益杰說，業者部分以稽查租售的電動自行車，是否為審驗合格的車輛、有無黏貼懸掛合格標章為主。交通違規取締則以市區、車站及風景區周圍路段為主，並針對逆向行駛、未依規定讓車、違反號誌管制或指揮、違反特定標誌標線、雙載、超速及酒駕等項目稽查。

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