金門空中轉診醫療失誤 監院要求衛福部檢討

2019-07-04 20:10

〔記者謝君臨／台北報導〕監察委員江綺雯、方萬富調查「金門病患空中轉診失誤致搶救無效」一案，發現後送過程因金門常駐噴射醫療專機無法搭載救命儀器，且醫護人員操作疏失等，以致病患在停機坪休克辭世，今通過調查報告，要求衛福部檢討後送醫療品質，並請行政院督同所屬主計總處、國家發展委員會及人事行政總處協同研議改善。

去年9月21日，金門一位呂姓民眾突發心肌梗塞需後送急救，但病人還沒到機場就休克，搶救無效；事後，監委接獲民眾陳情展開調查，並藉以瞭解現階段離島地區民眾的緊急醫療救護品質。

調查發現，金門醫院未給予醫療人員充足的儀器操作、病患後送過程緊急應變訓練，即賦予隨機執行後送緊急照護任務，致有不諳儀器操作、應變不當等疏失，難辭管理不力、監督不周之責；且事發後為中秋連假，該院竟未警覺此醫療事件應及時因應，導致家屬無法諒解，形成後續醫療爭議，有延誤應變契機之咎。

另，醫事人員執行業務時，應親自記載病歷並確實製作紀錄，但查無護理紀錄，病歷也無法提出醫囑，金門醫院已坦承確有缺失；再加上當天救護過程的救護錄音、錄影未能即時保存，已遭覆蓋，難除家屬疑慮，也有可議之處。

監委指出，目前金門是由飛特立公司提供「醫療噴射專機」緊急醫療後送服務，但其契約對規範航空器救護裝備的規格及組員資格，卻是採用現行離島空中緊急醫療後送的「救護直昇機管理辦法」，但該辦法僅適用直昇機，並不適用醫療噴射專機，衛福部應研議修法，或訂定相關適當法規以為因應。

監委表示，為保障離島民眾獲得完整醫療照顧，因應空中緊急醫療後送的實際需求，行政院及其所屬主計總處、國發會應儘速協助衛福部編列預算，以維持離島三縣航空器駐地備勤案經費的永續。

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