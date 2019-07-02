「這動物」14隻意外暴增至2千 金門縣懸賞600抓活口

2019-07-02 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕1999年丹恩颱風吹垮金門畜試所飼養孔雀的籠舍，讓14隻孔雀成為「落跑雀」。沒想到孔雀太會生，20年來島上孔雀已將近2000隻，嚴重破壞生態平衡及農作物，縣政府不得不懸賞活捉野生藍孔雀，一隻600元。

綜合媒體報導，1999年丹恩颱風造成的「落跑雀」意外，如今卻演變成「孔雀之亂」，14隻孔雀倍數增長至近2000隻，繁殖力強，又缺乏天敵，嚴重破壞金門生態平衡，危及農作物，甚至影響飛安。

據金門野生動物救援保育協會理事長董森堡受訪表示，孔雀繁殖速度非常快，1隻公孔雀每年可使3至5隻母孔雀受孕，每次產下4至8顆卵，無天敵且食物充足的前提下，繁殖速度驚人。

董森堡也指出，孔雀是雜食性動物，會吃禽鳥類的卵、青蛙、蛇、蜥蜴等，對金門原生種造成相當大的危害。此外，也會啄食農人所種的高粱、西瓜、地瓜等。

不僅如此，野生藍孔雀已具備相當的飛行能力，金門縣金湖鎮尚義機場航道即傳有孔雀蹤跡。建設處農林科長鐘立偉強調，不少民眾擔心影響飛安。

據了解，金門縣政府為解決此一問題，向農委會爭取經費，開放向大眾收購活體成年孔雀，每隻600元。然而自去年5月至今年4月，僅收到83隻孔雀，明顯無法壓制孔雀的繁殖速度。

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