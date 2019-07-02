科學家全傻了！超狂北極狐每天跑全馬 76天穿越3506公里

2019-07-02 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕挪威極地研究所科學家被嚇得目瞪口呆！原來他們為不到一歲的雌北極狐裝上GPS追蹤裝置，去年3月在挪威斯瓦爾巴群島將其野放，怎知牠76天竟穿越3506公里，跑到加拿大的埃爾斯米爾島，等於每天平均要跑46公里多，比全馬42.195公里還要多。

據《BBC》報導，雌北極狐被野放後隨即往西移動尋找食物，21天後就到達了格陵蘭島，這時牠已跑了1512公里，接著牠再向第二站加拿大前進，這段距離又跑了將近2000公里。雖然說可以算出牠每天平均跑多遠，但北極狐有幾天簡直跑了超馬，例如一天內移動155公里。

挪威極地研究科學家富格雷（Eva Fuglei）表示，「起初我們無法相信我們的眼睛，認為牠可能已經死了或者被帶到船上，但是該地區沒有船隻，我們真的很震驚。」

之前從未記錄過那麼快的北極狐「旅行」速度，資料顯示牠在穿越格陵蘭島北部時有兩次休息，可能是蜷縮在雪地裡躲避惡劣天氣，或者是在水域中獵捕海鳥花了些時間。

可惜的是，由於北極狐的GPS在今年2月停止運作，所以目前不知道牠在加拿的狀況如何。不過富格雷透露，這隻北極狐肯定會改變飲食習慣，因為在挪威斯瓦爾巴群島主要吃海洋裡的食物，而加拿大埃爾斯米爾島則是旅鼠比較多。

極地冰層的減少已對北極狐產生影響，牠們如今再也無法遷徙到冰島了，挪威斯瓦爾巴群島的北極狐也有可能被困住無法跑到其他島嶼。

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