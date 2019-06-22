快聽！海豹竟然會唱歌 脫口就是〈一閃一閃亮晶晶〉

蘇格蘭聖安德魯斯大學研究人員發現，灰海豹能夠模仿人類唱歌的曲調。（圖擷自University of St Andrews網站）

2019-06-22 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of St Andrews）蘇格蘭海洋研究所（SOI）發現，灰海豹能夠模仿人類歌曲的曲調，其中最厲害的海豹佐拉（Zola）目前能夠複製10首曲目的旋律！

據《CNN》報導，3隻灰海豹從出生開始就由研究人員監控，看看他們可以自然地發出什麼聲音，然後訓練牠們模仿新的聲音。對此特別擅長的佐拉，能夠唱出電影《星際大戰》主題曲，以及人人耳熟能詳的童謠〈一閃一閃亮晶晶〉

SOI研究人員斯坦斯伯里（Amanda Stansbury）和雅尼克（Vincent Janik），認為灰海豹可用來研究語言障礙。斯坦斯伯里表示，她很驚訝海豹能夠複製聲音，雖然並不完美，但考慮到這些都不是海豹本來會發出的音調，所以還是令人印象深刻。

雅尼克指出，該研究提高了科學家對聲音學習發展的理解，這也是語言發展的關鍵。雅尼克說，很少有哺乳動物可以複製人類的聲音，鯨魚、海豚、大象雖然能辦到，但使用的是與人類不同的機制，「海豹是我們現在知道唯一使用相同機制的哺乳動物」。

雅尼克透露，尋找其他和人類用相同方式發音並修改原本聲音的哺乳動物，能夠讓科學家發現遺傳和學習如何影響到發音技能，有助於開發研究語言障礙的新方法。

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