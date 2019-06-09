「比貓熊更珍貴」 台灣黑熊登上《CNN》頭條！

2019-06-09 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕台灣黑熊登上美國有線電視新聞網（CNN）頭條！不過，外媒關注的是黑熊面臨瀕臨絕種的困境，去台北木柵動物園採訪時，更有遊客告訴《CNN》「牠們比貓熊更珍貴」。

據《CNN》報導，屏東科技大學野生動物保育研究所副教授、黑熊媽媽黃美秀表示，1996年她研究台灣黑熊做為博士論文的一部分時，朋友們都相當震驚，狐疑地說「台灣有熊嗎？我們從來都沒有熊吧，我們現在還有熊嗎？」

如今，黑熊已成為台灣的象徵，例如台北市的吉祥物就是「熊讚」，已經退出市場的威航（V Air Airline）英文名中的V，就是來自台灣黑熊胸前獨特的白色V字。

然而，黃美秀感嘆台灣黑熊正被非法狩獵和土地開發推向滅絕的邊緣，目前她估計台灣只剩下200頭到600頭黑熊，「如果我們不能保護牠們，我不相信我們可以保護其他東西。熊是一種代表性物種，牠們就像是明星動物，如同大貓熊、大象和老虎那樣。如果一個國家不能保護牠們，還能保護其他較小的野生動物嗎？我不這麼認為。」

黃美秀說，20世紀初期，有文獻指稱海拔100公尺處就有台灣黑熊的蹤影，但現在要到海拔1000公尺以上才看得到了。黃美秀解釋，從理論上來說低海拔地區對黑熊是很好的棲息地，但由於人為干擾，牠們不得不往上遷徙。

目前台灣黑熊被國際自然保護聯盟認定為易危（Vulnerable）物種，但黃美秀透露，黑熊並沒有像貓熊或亞洲象那樣成為焦點，所以她投入這塊領域後，對台灣黑熊缺少關注感到很憤怒，「這對台灣人來說是一種恥辱，我感到慚愧，牠們就要瀕臨滅絕了還被如此對待。」

雖然黑熊棲息地的問題很嚴重，但這個物種的最大威脅其實是非法狩獵。在過去，原住民對獵熊有嚴格的禁忌，殺害黑熊的人會被部落排擠，因為擔心噩運會被帶回村裡。然而近幾十年來，熊隻的黑市交易越來越猖獗，除了熊肉之外，還有骨頭、膽囊和熊掌可製成中藥。

1980年代之前對玉山國家公園的研究發現，該地區22％的黑熊被獵殺，到了1990年代，這個數字飆升至59％。黃美秀說，目前的解決辦法就是透過教育，提高消費者的保育意識藉此打擊熊肉市場，一旦沒有了需求，對黑熊的獵殺就會變少。

在一個陽光明媚的假日，遊客們聚集在台北木柵動物園的台灣黑熊區，一名40歲的爸爸帶著女兒來看熊熊，直說「牠們比貓熊更珍貴，如果我們不保護，牠們可能會滅絕。」

黃美秀對台灣黑熊的未來抱有希望，台灣人不斷增長的保育意識也鼓舞了她，目前大約有25名志工和她的團隊一起工作，在山上設置攝影機來追蹤黑熊的行蹤。

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