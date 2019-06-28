亞洲錦蛙入侵擴散 學者：野外連蛇類也不吃

2019-06-28 18:46

〔記者蔡文居／台南報導〕近年來入侵台灣的外來種亞洲錦蛙，分佈範圍逐漸擴大，數量也愈來愈多，保育人士憂心恐影響本土蛙類生存空間。蛙類研究專家、真理大學講師莊孟憲表示，由於亞洲錦蛙皮膚會分泌有毒黏液，在野外連蛇類也不吃，幾乎沒有天敵，因此數量愈來愈多，只能小面積人工移除。

這幾天鋒面過境，有環保志工在南台南副都心、巴克禮公園等地發現其蹤跡，而且數量眾多。一名林姓環保志工表示，他過去在南台南副都心不曾聽聞過亞洲錦蛙的鳴聲，最近天雨，首度發現南台南副都心、巴克禮公園等地竟然也有亞洲錦蛙，叫聲特別大聲，數量又多，有點擾人。

台南社大環境小組研究員吳仁邦也說，他日前造訪永康三崁店諸羅樹蛙棲地，也發現有不少的亞洲錦蛙，牠們已擴散開來，相當嚴重。

莊孟憲表示，亞洲錦蛙入侵台灣，最早約在20年前在高雄林園一帶首度被發現，之後在高屏等地蔓延，現在連恆春都有牠的蹤跡，而台南約於2005年在關廟一帶首度被發現，這幾年持續擴散，連台江文化中心、永康三崁店諸羅樹蛙棲地也都有發現，台南各地幾乎都有發現紀錄，甚至已往北擴散至雲嘉等地，蔓延相當迅速。

莊孟憲表示，亞洲錦蛙屬底棲性，以螞蟻、昆蟲為食，小雨蛙、蟾蜍等蛙類可能會受影響。由於其繁殖力強，又幾乎沒有天敵，喜歡躲在土泥裡，易隨人工植栽的移動而擴散出去，目前已無法全面杜絕，僅能就小面積進行人工移除，像三崁店諸羅樹蛙棲地就有志工協助移除入侵的亞洲錦蛙。

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