南海熱帶性低氣壓恐成颱 週五後南台灣嚴防豪雨

2019-07-02 18:47

〔記者蕭玗欣、實習記者魏衣君／台北報導〕中央氣象局表示，今（2日）、明天氣受低壓帶的影響，南部及東南部地區有陣雨或雷雨，北部地區午後雷雨容易有局部豪雨發生，其他地區則為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨或雷雨。另，目前位於南海低壓帶有機會發展為輕度颱風「木恩」，雖不會直接影響台灣，但週五至下週二，受熱帶性低氣壓帶來的西南風影響，中南部要嚴防豪雨發生。

氣象局表示，今天受南海熱帶性低氣壓影響，全台天氣極不穩定，尤其北台灣午後雷陣雨雨是相當明顯，包括桃園大溪今日累積雨量已達178毫米，桃園龍潭時雨量更一度飆達134毫米、新北市3小時累積雨量也破百，皆達到豪雨等級雨勢。

氣象局表示，昨在中西沙島海面形成的第9號熱帶性低氣壓，正以時速12公里持續往海南島方向移動，未來24小時有可能發展成輕度颱風「木恩」，雖然不會直接影響台灣，但預估週五至下週二，該熱帶性低氣壓帶來的西南風將為中南部帶來大雨或豪雨。

溫度方面，未來一週北部與中部地區白天高溫介於31至33度；週五以後，雙北及桃園地區有機會達34度，南部地區受降雨影響，高溫可望下降到29至32度，但沒下雨時感受還是較悶熱，建議民眾外出做好防曬措施，並多補充水分。

氣象局也提醒，台灣，今晚到週四基隆、北海岸、東半部南部地區容易有長浪發生，提醒海上作業民眾要多加留意。

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