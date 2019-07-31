開塑膠艇偷渡金門 中國男：追求自由民主 要到台灣創業

2019-07-31 16:48

〔記者吳正庭／金門報導〕中國籍陸姓男子今天耗費5小時，獨自駕著有舷外機的衝鋒型小塑膠艇，從中國泉州偷渡至金門，上岸後聲稱是為追求自由民主，還帶了人民幣1萬2500元要創業；岸巡隊以其未依合法程序入境，將全案依違反入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦。

行政院海洋委員會海巡署金馬澎分署第9岸巡隊說，今天凌晨0點左右，第1巡邏站巡邏組接獲防區雷達通報，鎖定金沙鎮田墩岸際前方約1.2公里處有1艘小型目標，除了運用熱顯像儀監控，同時派員到場巡查，發現不明小艇疑似有1名男子使用船槳划船，持續向田墩岸際緩慢航行，巡邏組為免打草驚蛇，在現地布署約2小時，待艇上男子跳往岸際，隨即上前盤查，確認男子是來自中國廣西省合山市的34歲陸姓男子，塑膠艇上還有隨身救生衣、備用油桶、人民幣1萬2500元及個人衣物、證件等物品，立刻將陸嫌押返隊部偵訊。

陸嫌操作的衝鋒型小塑膠艇，全船體均為塑膠製，長約180公分，船尾外掛一台舷外機，附有一本舷外機操作手冊，船上還留有裝在塑膠袋的兩個饅頭。

岸巡說，陸姓男子供稱，為了追求自由民主，7月29日從廣西坐車到泉州，再以人民幣1300元從網路購買帶有舷外機的塑膠艇，30日晚間9時左右，從福建泉州石井鎮出發，大約凌晨2點左右到金門。

岸巡隊副隊長王榮忠說，在中國打零工維生的陸嫌很理性、神情正常，雖說要到台灣創業，岸巡也愛莫能助，仍依法移送檢方偵辦。

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