呂禮詩登共艦喊「祖國強大」 陸委會：令人不齒、研議法辦

海軍退役少校、前艦長呂禮詩「媚中」言行不斷，他近日在中國參觀軍艦接受中媒訪問時聲稱：「看到解放軍在進步，看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全！」（取自中共官媒）

海軍退役少校、前艦長呂禮詩「媚中」言行不斷，他近日在中國參觀軍艦接受中媒訪問時聲稱：「看到解放軍在進步，看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全！」陸委會今日痛批，前海軍退役艦長接受中共邀請，配合中共解放軍進行統戰宣傳，令人不齒。對此，記者致電呂禮詩，但手機關機，未能取得回應。

中共多家官媒報導，4月23日是中國解放軍海軍成立77週年紀念日‌，中國在多地舉辦「艦艇開放日」活動。其中，在解放軍北部戰區海軍艦艇開放活動現場，台灣退役艦長呂禮詩參觀「烏魯木齊艦」和「濰坊艦」。

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呂禮詩接受中媒訪問時激動表示，「看到解放軍在進步，了解真的祖國的實力在哪裡，不是說站在祖國的面前，看到這些裝備就一定要腿軟，不是這個意思，因為我們兩岸是一家人，祖國的強大也代表台灣的安全」。

呂禮詩不斷大讚中共「烏魯木齊艦」，更宣稱「烏魯木齊艦無論是艦艇保養、艙內的整潔，以及文宣的擺置，我們都可以知道，解放軍海軍準備好了」。

對此，陸委會批評，相關人士一再利用解放軍活動挑釁台灣社會民主底線，政府將研究其行為是否違法；另為避免是類灰區行為刻意激化社會對立，陸委會已提出兩岸條例修正案，針對此類退休軍官有所懲戒，希望社會各界能夠支持。

鑑於校級退役軍官配合中共統戰無法可管，陸委會去年提出兩岸人民關係條例修法草案，擴大曾任特定職務人員範圍，不得出席中共黨政軍慶典、活動有妨害國家尊嚴行為，並增訂不得出席中共黨政軍舉辦的「倡議消滅或矮化我國家主權之活動」，目前仍待立法院審議。

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