國民黨團又推「稅收超徵普發現金」 李坤城：別只做無本生意

兼任民進黨發言人的立委李坤城反駁，在野黨不要只想做「無本生意」。（資料照）

立法院國民黨團近日再度擬具「預算法增訂第81條之1條文草案」，主張年度稅收超徵3000億元時普發現金。對此，兼任民進黨發言人的立委李坤城反駁，在野黨不要只想做「無本生意」，呼籲趕快通過今年度中央政府總預算，不能又要馬兒好、又要馬兒不吃草，總預算沒過，最後吃虧的絕對是人民！

立法院財政委員會去年3月初初審通過「預算法增訂第81條之1條文草案」，明定法定歲入稅課收入全年實徵淨額達到當年度預算編列數120％，或超徵3000億元時應普發現金，但朝野、行政部門無共識，全案保留送院會協商，擱置至今。立法院國民黨團24日院會又提出相關修法，逕付二讀，交付黨團協商。

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對此，李坤城表示，在野黨不要只想做沒本的生意，如果有歲計賸餘，代表民進黨政府帶領國家拚經濟有成績，並不是政府「超收」人民的稅金，希望國民黨委員能搞清楚。

李坤城提到，在野黨先前修改「財政收支劃分法」後，已弱化中央政府的財政因應能力，如果有歲計賸餘，也希望讓國家能有「子彈」能面對國際情勢。最後，呼籲在野黨趕快通過今年度總預算，不能又要馬兒好，又要馬兒不吃草，總預算沒過，最後吃虧的絕對是人民。

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