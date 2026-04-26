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    首頁 > 政治

    柯文哲酸沈伯洋選北市 何孟樺反轟：比起乾隆更像崇禎帝

    2026/04/26 16:11 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員何孟樺。（資料照）

    台北市議員何孟樺。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲今（26）日受訪表示，他心目中的民進黨黃金組合是「台北沈伯洋、桃園王義川、台中陳柏惟」。柯也被問到台北市長蔣萬安會不會輸沈伯洋，柯文哲則說：「不要引誘我講『危險發言』。民進黨真的要派沈伯洋嗎？Are you sure？確定嗎？太精彩了。」也連問，民進黨沒有其他人可以派嗎？一定要這樣幹嗎？台北市議員何孟樺直批，民眾黨不但沒有自己的黃金組合，在起家的北市還掛免戰牌，「柯前主席總愛以乾隆帝自比，但如今看來，更像『吾非亡國之君，汝皆亡國之臣』的崇禎帝！」

    何孟樺表示，只聽過「別人的失敗，就是我的快樂」，沒想到柯主席更進一步，能讓「自己的人的痛苦」，變成他的快樂！民眾黨沒有自己的黃金組合，在起家的台北市大掛免戰牌，黃國昌更是藍營拒收，公認的負資產。

    何孟樺說，雙北小雞等不到母雞，藍白合變成藍吃白，更有候選人為了自救改穿橘衣，整個黨基層要被國民黨吃乾抹盡已經笑不出來了，沒想到柯前主席還有雅興點評民進黨的人選合不合他的意，實在是天下奇談。

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