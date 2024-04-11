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彰化禁用一次性塑膠杯 兩家小店吞下2400元罰單

現在海洋垃圾仍有9成是塑膠垃圾，站在減塑立場應減少使用，禁用塑膠杯主要還是要鼓勵民眾使用可重複性利用的環保杯，落實保護環境。（記者張聰秋攝）

現在海洋垃圾仍有9成是塑膠垃圾，站在減塑立場應減少使用，禁用塑膠杯主要還是要鼓勵民眾使用可重複性利用的環保杯，落實保護環境。（記者張聰秋攝）

2024/04/11 16:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣今年1月1日起，正式實施禁用一次性塑膠杯政策，目的在於降低塑膠使用量，保護環境。環保局年初至今已對2家違規的非連鎖飲料店開出共2400元的罰單，這是縣府繼去年宣布配合環保署「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」後首次執法結果。

去年7月19日環境部公告，從今年1月1日起全面實施禁用塑膠杯，當時就有業者向縣議員許雅琳陳情，紙杯廠商訂單爆單，不確定何時才能收到紙杯，且在政策宣布前不久才大量購入了塑膠杯，未能在限制措施實施前消化完庫存，希望減塑政策延後實施。不過，縣府表明全國性的政策，仍依規定上路。

彰化環保局今年接獲檢舉仍有店家使用塑膠杯，環保局實地稽查，依違反廢棄物清理法，處1200元以上、6000元以下罰鍰。

環保局長江培根說，現在海洋垃圾仍有9成是塑膠垃圾，站在減塑立場應減少使用，禁用塑膠杯主要還是要鼓勵民眾使用可重複性利用的環保杯，這是基於長遠環境保護考量，尤其是考慮到海洋塑膠垃圾問題的嚴重性。政府鼓勵民眾和業者轉向使用可重複利用的環保杯，以減少塑膠垃圾的產生。

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