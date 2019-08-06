中國不讓他出境？ 山東青年花7小時泳渡金門

2019-08-06 19:18

〔記者吳正庭／金門報導〕中國山東省1名常姓青年為一圓出國夢，今天竟循另類的「小三通」偷渡金門自由行，他用3個游泳圈，帶著2包辣椒充飢，花了約7小時從廈門泳渡到小金門，未料一上岸就被金門岸巡隊逮捕；海巡署金馬澎分署第9（金門）岸巡隊表示，常員一會兒說想出國受阻，一會兒又說在中國遭迫害才到金門，供詞反覆，全案依違反入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦。

「9月1日中國暫停小三通」的傳言昨天才如火如荼在台、金兩地延燒，常姓青年未按正常管道，以偷渡方式「出國」，時機的巧合也引發聯想，岸巡初步調查，常姓青年的動機似與小三通無關。

海巡署金馬澎分署第9（金門）岸巡隊隊長吳建冠說，今天清晨6時許，金門岸巡隊第3巡邏站巡邏時，在烈嶼鄉（小金門）西方貴山岸際左側海面看到1名行跡可疑人士，帶著游泳圈游向岸際，岸巡幹員前往埋伏，待該不明人士上岸，隨即上前盤查，確認該男子是中國山東省、27歲的常姓男子，當時發現他身上套了1個游泳圈，旁邊綁了兩個游泳圈、1只半路撿來的保麗龍浮球，身上有身分證件和人民幣1381元，另外還有可能準備「出國」換洗的衣物及兩雙迷彩布鞋，全都溼透。

常員身材一般，操著1口山東腔，用詞簡短，卻不容易懂，問他為何帶著兩包辣椒偷渡？他說可以充飢，又可以在渡海時防寒；岸巡人員詢問家裡的連絡電話，這位留著鬍子的年輕人竟丟出「等回到山東再問一下」的神回覆，回話邏輯的反覆，令承辦幹員情緒差點崩潰。

吳建冠說，常姓青年可能在中國涉及法律問題，無法循正常管道「出國」，花了人民幣90元購買游泳圈，今天淩晨零時許從廈門會展中心一帶下水，游了約7小時穿越相距7公里的金門。全案偵訊後，已將常嫌依違反入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦。

近日兩岸「通航」議題火熱，除了今天有常嫌偷渡金門，7月31日才有1名中國籍陸姓男子，花了5小時，駕著有舷外機的衝鋒型小塑膠艇，帶著人民幣1萬多元偷渡到金門，還聲稱要「創業」。

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