危機變動機！研究疣胸琉璃蟻防治 北梅國中獲全國科展第一

2019-08-06 21:55

〔記者佟振國／南投報導〕蟲蟲危機變成研究動機！南投縣國姓鄉近幾年疣胸琉璃蟻危害嚴重，北梅國中學生蕭仲凱、周雋宸、蕭仁豪特別研究對蟻群噴灑蟲生真菌孢子液的防治效果，發現藉由真菌寄生與蟻群間相互感染，不靠化學殺蟲劑即可對蟻群有高致死率，研究成果獲得全國中小學科展第一名肯定，更準備參加明年台灣國際科展，與來自世界多國優秀青少年研究團隊共同切磋學習，盼能為國爭光。

南投縣許多鄉鎮近幾年飽受疣胸琉璃蟻肆虐，國姓鄉尤其嚴重，，螞蟻雄兵入侵建築、農田，甚至會咬人、危害電力設施，居民不勝其擾，先前化學噴藥成效有限，目前公所以棚砂加糖的餌劑分送家戶防治蟻害，未來也可能有新的防治方法出現。

北梅國中蕭仲凱、周雋宸、蕭仁豪等3位學生觀察疣胸琉璃蟻時，發現死亡的螞蟻身上有毛絨絨的東西，在顯微鏡下發現蟻身長滿蟲生真菌的菌絲，原來人人避之唯恐不及的疣胸琉璃蟻也有剋星，3人在主任許碧蕙、教師賴佳麟及彰師大教師團隊指導下，展開1年的觀察研究。

為了研究計畫，同學在學校誘蟻、捕蟻，忍受螞蟻滿身爬甚至被咬之苦，還要再仔細收集真菌的孢子，將純化培養的孢子加固定比例的水與介面活性劑，直接對蟻群噴灑，觀察10天內被真菌寄生的螞蟻有8成致死率，同學也將噴藥與未噴藥的蟻群關在一起，發現螞蟻間也會透過接觸傳染，殺死更多螞蟻，未來盼能推廣生物防治，辛苦研究成果獲得全國中小學科展「生活與應用科學（二）民生與環保」第一名佳績，同學也加緊準備明年2月初參加台灣國際科展。

校長張文嘉表示，偏鄉學校經費、設備有限，教職員辦公室就是同學實驗室，同學使用卅年的老顯微鏡，家用壓力鍋就是高壓滅菌鍋，烘碗機則成為無菌操作台，師生在克難環境下榮獲佳績，難能可貴。

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