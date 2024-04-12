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近10年最多！屏縣國小教師甄選開缺132名 4/15起報名

屏東縣今年國小教甄將大幅釋出百餘名額。示意圖，與新聞無關。（資料照）

屏東縣今年國小教甄將大幅釋出百餘名額。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2024/04/12 15:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為穩定教學人力及品質，屏東縣今年（113學年度）辦理國民小學暨學前特教教師聯合甄選，將釋出132名缺額，為近10年來最多，簡章將於4月15日公告及開始報名，4月22日截止報名，盼為屏東縣招攬更多的優秀老師投入教學現場。

屏縣府教育處表示，本次甄選開缺類科及錄取名額包含國小普通科教師73名、英語專長教師30名、自然專長教師6名、國小身心障礙類特殊教育教師10名、國小專任輔導教師8名；學前特殊教育班教師5名。

教育處說明，往年屏東普通班正式教師甄選大多分發至偏遠地區學校，為期有效降低學校代理教師比例，使各專長師資結構完整，今年首度將一般地區學校納入開缺學校，並招考自然專長教師。另為符應實驗教育學校課程規劃及教學設計需求，本次正式教師甄選首次納入實驗教育學校組，期待引進認同實驗教育理念的老師。

教育處表示，今年延續代理教師服務年資加分機制，擔任屏縣公立國民小學或國小附設幼兒園長期代理教師得採計服務年資積分，以鼓勵縣內服務的代理教師留任，穩定學校師資，此外，首納台灣手語認證加分，持續以多元加分機制，鼓勵優秀人才報考。

教育處說明，今年國民小學暨學前特教教師聯合甄選訂於6月2日辦理第一階段初試，至相關的考試期程、考試科目及錄取資格和聘任規定等事項，請依甄選簡章公告內容為主，歡迎對教育懷有熱忱的教師踴躍報考，一同加入屏東縣的教育團隊。

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