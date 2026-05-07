愛爾麗涉偷拍恐千人受害！正妹律師發6聲明 率自救會討公道

愛爾麗針孔風波，部份受害者已委任李欣庭律師協助處理。（翻攝自理然法律事務所精英團隊）

連鎖醫美診所愛爾麗捲偷拍事件，總裁常如山被新北檢聲押禁見，受部份當事人委託處理本案的律師李欣庭今發布聲明表示，本案核心在於診療空間內是否存在未經同意之錄影行為，呼籲大眾與業者應回歸個案事實與司法調查結果，並促請相關單位積極配合後續契約處理。

有民眾發現診間內的煙霧偵測器可疑，懷疑是針孔，3日在社群平台Threads發文爆料並報警。新北檢4日發動第一波搜索，拘提55歲謝姓設備商到案說明後請回。新北檢於昨日發動第二波搜索，除搜索愛爾麗的4家分店外，還約談常如山等4名被告，並於訊後聲押禁見常如山、特助張元齡、設備商謝金亨共3人。

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由於消費群眾廣大，許多消費者已經加入「愛爾麗醫美消費者自救會」LINE群組，被害人數不斷增加，群組目前已經突破1000人。部份消費者已經委由理然法律事務所所長李欣庭律師處理本案，李欣庭也於稍早發出聲明。

聲明全文如下：

1. 本案社會關注之核心，並非一般監視設備設置問題，而係是否於涉及個人隱私、高度私密性之診療空間內，存在未經同意之錄影、偷拍或其他侵害隱私情形。若相關事實成立，除可能涉及刑事責任外，亦可能構成人格權、隱私權及精神慰撫金等民事損害賠償問題。

2. 惟本案目前仍處於檢警調查及偵查階段，實際監視器裝設期間、位置、涉及門市、涉及房間、設備用途、是否錄影、是否保存影像，以及有無後續拆除、刪除或滅證等情形，均仍待檢警進一步釐清。

3. 因此，現階段不宜過度簡化為「所有曾前往消費者均當然得請求賠償」，亦不宜在事實尚未明確前，對外宣稱固定賠償金額。相關法律責任及損害範圍，仍應回歸個案具體事實判斷。

4. 本律師目前協助當事人進行之初步風險篩選，包括：

（一）是否曾於相關期間至特定門市接受療程。

（二）是否曾進入疑似設置設備之診療空間。

（三）是否接受需脫衣、更衣、雷射、電波、音波、除毛、體雕或其他高度私密性療程。

（四）療程時間是否與設備存在期間具有重疊可能。

5. 後續若檢警調查結果、數位鑑識資料、客戶療程紀錄、房間使用紀錄及設備資料，足以證明當事人曾於設備存在期間進入相關私密空間，即使尚未確認影像是否外流，仍可能涉及隱私權及人格權侵害，並作為後續法律救濟之基礎。

6. 本律師呼籲相關業者應完整保存設備、主機、監視紀錄、裝設資料及內部管理紀錄，積極配合司法調查，以利事實釐清及被害人權益保障。另針對已消費、已購買療程或已辦理分期、信貸之民眾，亦請業者及相關信貸業者積極配合退費、契約解除、停止扣款或其他必要處理程序，避免消費者於事實尚待釐清期間，持續承受不合理之付款壓力。

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