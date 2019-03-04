分享荔枝椿象生物防治技巧 台中舉辦平腹小蜂釋放觀摩

2019-03-04 21:06

〔記者歐素美／台中報導〕近日氣溫回暖，荔枝椿象活動力亦趨活躍並陸續進入產卵期，台中市農業局7日起將啟動生物防治，釋放400萬隻平腹小蜂，今天在霧峰桐林舉辦教學觀摩會；為強化生物防治的效果，市府今年也調整平腹小蜂釋放點，將以廢耕果園、有機、友善園區及合作監測點等無施用化學藥劑地區為主，以增加防治面積及提高防治成效。

農業局表示，荔枝椿象的生物防治法是利用天敵「平腹小蜂」產卵於荔枝椿象卵內，進而逐漸降低荔枝椿象族群數，但僅適用於荔枝椿象卵期，而且平腹小蜂生性敏感、脆弱，易受外界環境干擾而死亡。

農委會苗栗區農業改良場、台中市各地區農會及霧峰區公所，今天在霧峰桐林舉辦平腹小蜂釋放教學觀摩會，由苗改場專家及台中市平腹小蜂飼育中心同仁，解說平腹小蜂飼育過程及習性，同時進行釋放教學與指導，提升各農會與農友們對荔枝椿象生物防治的認識。

針對慣行農法園區，市府鼓勵農友採行化學及物理防治荔枝椿象，並配合台中市化學共同防治時程，補助農友購買動植物防疫檢疫局核准使用於荔枝椿象的防治資材；為鼓勵農友積極參與共同防治，今年度並提高防治資材補助，由市府負擔三分之二費用、農民負擔三分之一，每公頃最高補助2千元，請農友把握機會，即日起至今年3月29日向耕地所在農會申辦。

另荔枝及龍眼花期進行荔枝椿象化學防治，會導致蜜蜂死亡，市府同步啟動物理防治措施，委託台中市14個農會於今年3月4日至4月29日每週一、四上午9時至下午4時辦理荔枝椿象卵片收購計畫，收購標準為每卵片（一般14顆卵）2元，以抑制園區荔枝椿象成長數量，讓後續防治工作事半功倍，鼓勵農友開花期間積極採取物理防治。

農業局指出，台中市去年即創全台之先，將害物綜合管理（Integrated Pest Management, IPM）導入荔枝椿象防治工作，並於行政機關中技轉平腹小蜂飼育技術，以生物防治方式降低害物族群密度，執行成效良好，獲得行政院農業委員會動植物防疫檢疫局肯定及推廣。

為提升防治效益，市府今年再提高化學防治計畫補助標準，並調整生物防治做法，未來將持續精進防治作為，協助農友改善病蟲害，並請農友依防治曆施行防治，確保荔枝、龍眼生長良好。

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