北市溪山里百人上吐下瀉 水質採檢大腸桿菌群數超標

台北市士林區溪山里因自設水源接的山泉水大腸桿菌群超標，多位民眾連日出現上吐下瀉。（北水處提供）

2024/04/13 14:57

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市士林區溪山里因自設水源接的山泉水疑似有大腸桿菌，多位民眾連日出現上吐下瀉，北水處今公布採檢結果，檢驗結果大腸桿菌群數值超標，已請溪山里長黃慧芬轉知里民暫時不能飲用，並提供自來水取水站，5處地點包含至善路3段76號旁公車站牌旁、溪山里辦公處、聖人橋頭平台、溪山國小門口、校內廣場，以供里民使用。

北水處表示，4月8日接獲里長通報後，前往溪山里自設水源系統採樣檢測水質，大腸桿菌群數值偏高為3900MPN、100ml，並請溪山里長黃慧芬轉知里民暫時不能飲用，並提供自來水取水站，以供里民使用，北水處4月10日再前往採樣檢測，結果大腸桿菌群數值已略有下降1700MPN。

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北水處於4月12日再進行追蹤檢測結果大腸桿菌群數值為2400MPN仍偏高，當日另增加溪山里水源系統採樣兩處及溪山實驗國民小學，水源兩處分別為5800MPN及1400MPN，另溪山實驗國民小學雖經過紫外線消毒，其大腸桿菌群數值為86MPN，仍不符合飲用水標準，北水處於今（13日）派遣專業人員協助該系統進行加藥消毒，以維民眾用水安全。

北水處說明，士林區溪山里居民日常用水並非使用自來水系統，而是當地居民自行成立供水組織所自設水源系統，平常自行管理，供水是取自未經加藥消毒處理的山泉水，此次地震可能水質遭受汙染，因此有大腸桿菌群過高的情況。

為緊急提供民眾乾淨的自來水，北水處已於下列5處地點設置緊急取水站，包含至善路3段76號旁公車站牌旁、溪山里辦公處、聖人橋頭平台、溪山國小門口、校內廣場，以提供里民使用。

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