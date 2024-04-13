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北市士林溪山里腹瀉群聚 衛生局疫調共165人出現症狀

台北市士林區溪山里近日出現居民集體上吐下瀉情形，市立聯合醫院陽明院區醫護11日晚間進駐溪山里辦公處。（台北市衛生局提供）

台北市士林區溪山里近日出現居民集體上吐下瀉情形，市立聯合醫院陽明院區醫護11日晚間進駐溪山里辦公處。（台北市衛生局提供）

2024/04/13 14:39

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市士林區溪山里日前發生居民腹瀉群聚事件，台北市衛生局今（13日）表示，該局針對該里594戶進行回溯性疫調，目前已完訪508戶，共有65戶、165人表示4月2日起陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀。

衛生局表示，截至4月2日晚間9點，該局已完訪508戶，當中65戶、165人表示分別從4月2日起陸續出現嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀，其中105人曾就醫，60人自主觀察，目前無重症、住院病患。

因應此事件，台北市立聯合醫院陽明院區於昨起至20日期間週一至週六開設急性腸胃炎特別門診，截至今中午12點共診治10名腸胃道症狀個案，當中急診6人、急性腸胃炎特別門診3人、士林門診部1人，皆屬輕症，領藥後已返家休養。衛生局呼籲，溪山里里民若有身體不適或腹瀉等症狀可前往就醫。

衛生局提醒，備餐、進食前及如廁後要以肥皂或洗手乳充分清洗手部，飲用水應澈底煮沸、避免生飲，清洗水果建議使用煮沸過的飲用水或瓶裝水。

此外，台北市自來事業處因應此事件共設置5個緊急取水點供民眾利用，包含至善路3段76號旁公車站牌側、溪山里辦公處（至善路3段260號）、溪山國小門口（至善路3段199號）、聖人橋頭平台（至善路3段289號對面）、溪山國小校內廣場（至善路3段199號）。

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