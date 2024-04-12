士林溪山里百人上吐下瀉 防疫醫師協助調查

台北市立聯合醫院陽明院區醫護進駐溪山里診療站。（圖由台北市衛生局提供）

2024/04/12 14:46

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北市士林區溪山里因飲用水出問題，百位民眾連日出現上吐下瀉，衛生福利部疾病管制署今（12日）表示，任何群聚事件都會跟衛生局合作，衛福部已啟動區管中心及疾管署防疫醫師協助調查，希望早點把事件處理好，讓傷害降到最低，同時提醒民眾注意飲食及手部衛生。

根據台北自來水處初步檢驗水源，發現溪山里的水有大腸桿菌群超標情形，溪山里所使用的水是「山泉水」，目前自來水處已先在當地裝設4個水塔，供民眾取水使用。

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疾管署發言人曾淑慧表示，發生任何群聚事件，包括疾管署、食藥署等都會立即跟地方衛生單位合作，如果有相關調查結果出爐，最快會在每週二例行疫報記者會中跟大家說明。

台北榮總臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌指出，大腸桿菌是食物中毒常見的細菌，會造成腹瀉、腹痛等症狀，過去最常見的是飲冰品，可能因為製作過程環境未落實清消、濾水器濾心未定期更換等，針對此次事件目前有說法是懷疑與日前的地震有關，導致水管滲漏、排泄物等污染跑進去，這也有可能，但仍待進一步調查了解。

曾淑慧說，大腸桿菌是人類和其他溫血動物腸道中的正常菌種，食品一旦出現大腸桿菌，即意味著食品直接或間接的被糞便污染，因此常被用來做飲水、食品的衛生檢定指標。

曾淑慧表示，大腸桿菌引起食品中毒的潛伏期平均為5到48小時，年齡愈小、症狀愈嚴重；她提醒，要預防大腸桿菌感染，應注意飲用水衛生，食品需適當加熱處理，食品器具及容器應澈底清洗及消毒，且被感染人員切勿接觸食品調理，在如廁後、進食或者準備食物之前務必勤洗手。

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