士林溪山里設4處取水點 北市府採納意見提供維生取水袋

台北市立聯合醫院陽明院區醫護進駐溪山里辦公處。（台北市衛生局提供）

2024/04/12 10:56

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市士林區溪山里因自設水源接的山泉水大腸桿菌群超標，有民眾連日出現上吐下瀉，台北自來水事業處為提供民眾安全水源，設置4個緊急取水點，台北市議員林延鳳替里內長輩請命，希望市府提供維生取水袋送至家戶，北水處也提供，並由區公所統一調度使用。

溪山里位處陽明山後山，地處偏僻，北市府3月統計里內有590戶、1477人，溪山里長黃慧芬表示，地震後的週六就有里民上吐下瀉，一開始還未覺得異樣，但週一後越來越多里民反映，就醫診斷說是急性腸胃炎或感冒，多達上百人，有的一戶3、4人，有的一家5、6人，雖然分散，但都集中在同一個水源區。

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林延鳳表示，溪山里位在陽明山上，因多處未設自然水管，居民飲用水多為地下水、山泉水，這次水質出問題，北水處請里民拿桶子裝水，但不少里民向她陳情，山上大部分是長輩，提水對他們來說較為吃力，她在第一時間建議北水處提供維生取水袋，讓山上的長輩能更便利的取水，感謝北水處接納意見。

林延鳳指出，建議思考，過去在無自然水管接水之處，或是高山接水的問題，應更積極布建，而不是可能水資源受到影響或比較缺乏的狀況，影響山區飲用水的安全。

台北市議員林延鳳。（林延鳳辦公室提供）

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