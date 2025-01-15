京華城將變更設計 簡舒培批市府「內行騙外行」：未來可再變更回840％容積

民進黨台北議員簡舒培痛批市府內行騙外行，若沒有修訂都市計畫，未來京華城仍可以變更設計，再把20%容獎拿回來。（記者何玉華攝）

2025/01/15 14:35

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府今（15）日邀集專家學者研商京華城容積獎勵處理方案，而京華城所屬的鼎越開發主動發文市府願意暫緩20%的容積獎勵，進行變更設計；民進黨議員簡舒培痛批市府內行騙外行，若沒有修訂都市計畫，未來京華城仍可以變更設計，再把20%容獎拿回來，副市長李四川表示，未來若京華城無罪或行政救濟成功，重新申請恢復到840%容積，市府也不會以之前的都更條例給回饋，而是會按照監察院的糾正，要求70%回饋給市府。

簡舒培痛批整件事非常荒謬，今（15）天早上其實是台北市政府針對京華城20%容獎要召開專家學者會議來進一步處理，沒想到召集會議的李四川出來就說，鼎越發了一張公文，自願修改設計放棄20%容獎，這是完全不對的程序；鼎越放棄跟台北市政府做處分是兩件事情，猶如小偷偷了東西，難道把東西還回去就不處罰嗎？

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簡舒培說，鼎越、京華城就是小偷，藉由跟台北市政府過去的市長，用圖利的方式把容獎騙到手，他現在願意把騙到的容獎還回來，市府就可以當成沒事嗎？找那麼多專家學者浩浩蕩蕩的開會，做出這個決議，有開等於沒開，「這個決議就是放屁！」

簡舒培進一步說，在都市計畫裡面，現在京華城那塊基地的容積就是840%，現在鼎越扣掉20%，未來再改建還是可以改建到840%，若不進一步的修改細部計畫，釜底抽薪，回到原始的560%，未來京華城就可以想方設法再把840%、再把20%容獎拿回來。

簡舒培痛批台北市政府、李四川內行騙外行，用這樣的方式來騙台北市民，認為這樣子就解決了20%的容獎；當初京華城就是用欺騙、不合法的方式，跟柯文哲一起讓都委會通過容獎；很遺憾今天內行的李四川騙外行的台北市民，也再次顯示蔣萬安軟趴趴，除了讓鼎越自己放棄，就沒有辦法處理，放任柯文哲違法的事件繼續發生，蔣萬安繼續買單，成為圖利的共犯。

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