士林溪山里山泉水出問題 蔣萬安：進行疫調有32位民眾上吐下瀉

台北市長蔣萬安今赴台北市議會進行專案報告。（記者田裕華攝）

2024/04/12 11:03

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市士林區溪山里因自設水源接的山泉水大腸桿菌群超標，多位民眾連日出現上吐下瀉，台北市長蔣萬安今赴台北市議會進行專案報告前被媒體堵訪談到此事，他表示昨天午夜前進行疫調，有32位出現上吐下瀉的症狀，4/8通知台北市自來水處到場做水質檢測，這次事件與自來水處所提供的自來水系統無關，而是山區民眾自設的水源系統。

蔣萬安表示，此問題有一段時間，自來水處都有回報整個過程，所以昨天即刻與衛生局、聯合醫院陽明院區，協同聯醫副院長率領的專業醫師、護理師，還有包括行政人員、志工等，在社區緊急設置醫療站，提供住戶各項診療，環保局昨晚也到社區清消，教育局針對學校調查，目前有1校1師2名學生身體不適，後續返家休息。

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蔣萬安說，今天請教育局、學校在今天先預防性暫停飲水機供水，並提供瓶裝水，另外包括昨晚消防局也立刻動員大隊到現場待命，這部分都會持續監測，協助山區民眾未來整個供水的狀況，自來水處持續跟當地民眾溝通，每個月都做水質檢測。

蔣萬安指出，還在持續釐清初步原因，自來水處、衛生局，其實都有採檢，後續都還要再更精確地驗，到底水質哪個環節出問題，但其實4/8檢測其大腸桿菌數值確實較平均偏高，但相較於去年同期，並無較高的情形，這個部分還要更精確地進行相關檢驗。

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