市議員陳俞融批，中市公共建設無障礙設施檢查不合格率達九成九（記者蘇金鳳攝）

2024/07/23 16:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市邁向高齡化社會，民進黨市議員陳俞融指出，許多公共通道如騎樓、人行道，缺乏如斜坡、導盲磚等無障礙設施，導致輪椅族、視障者寸步難行，而且每年既有公共建築物無障礙設施檢查不合格率更高達9成9，台中市的「無」障礙環境已變成「有」障礙環境。

都發局指出，為改善全市既有建築物的無障礙設施，「台中市公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢審查小組」推動台中市既有公共建築物無障礙環境分類分區分期改善執行計畫，執行期程為自2023年到2027年。目前尚未完成改善案件已依執行計畫期程列管改善，並每年委託台中市建築師公會辦理無障礙相關法令宣導說明會，加強輔導民眾辦理改善。2021至2023年檢查合格案和逐年改善案約200多件，已經累計達650件，會繼續加強改善進度和成效。

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市議員陳俞融表示，根據市府既有公共建築物無障礙設施檢查統計顯示，2021-2023年間，每年平均檢查484件案件，平均就有481件不合格案件，不合格率高達9成9，且每年案件複檢後仍有近5成以上案件待改善，不合格樣態多為缺乏無障礙通路、樓梯、昇降設備、廁所盥洗室、停車空間等基本無障礙設施，足見無障礙設施需求者在台中生活非常辛苦。

陳俞融也指出，根據台中市府2022年度推動友善環境標章研究報告所做的140 份有效問卷顯示，台中市工作場所的無障礙環境設置比例為66%，然而，有設置卻難以使用的比例達61%。這個訪談數據比行政院主計處2017年公布勞工對於服務單位無障礙環境不滿意度的42.9%還高。

陳俞融說，顯示中市許多建物的無障礙設施雖符合法律規定，但忽視使用者實際需求，淪為「虛應故事」、「有就好」的設置，如無障礙斜坡可能設置在不便利的位置或是斜度過大。

市議員陳俞融批市府公共建設無障礙設施檢查不合格率達九成九（記者蘇金鳳攝）

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