楊文科啟動二備金 將委外強化3級品管深開挖工地安全

新竹縣長楊文科因竹北天坑案被控涉貪遭起訴後，今天宣布啟動二備金委外成立專業稽核團隊，建立3級品管制來加強稽核深開挖工地的安全。（記者黃美珠攝）

2024/07/23 15:51

〔記者黃美珠／新竹報導〕竹北天坑涉貪被訴後，新竹縣長楊文科今天宣布，已動用第2預備金240多萬上網招標，最快8月上旬起，縣府就將專案委託，由2家以上專業技師公會組成專業稽核團隊，對造冊列管的深開挖工地，每次每案派2名技師到場，執行工地勘驗和施工計畫的抽複查，強化工地安全3級品管制，每月計畫30場次。

縣府工務處長戴志君說，所謂的3級品管，第1級是營造方的自主檢查，第2級是監造建築師的簽證，第3級本是業主責任，現在縣府根據「新竹縣深開挖及涉公共安全建築工地勘檢作業原則」委外成立專業稽核團隊介入，針對列管的深開挖建案主動稽查。

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這類所謂「深開挖」的建物是指：地下層開挖總深度（含基礎）10公尺以上，或開挖3層以上，或開發範圍達3000平方公尺以上的建築工程。

而依「新竹縣深開挖及涉公共安全建築工地勘檢作業原則」必須造冊列管，且針對開挖面、支撐和擋土系統、安全觀測系統以及相關安全維護設施，要求承造主任技師及監造建築師，如前述須依工程進度做「自主檢查」和簽證以負責。

至於專業稽核團隊每次、每案派員2人到工地勘檢，如有缺失，除限期起造人和承造人完成改善且申請複檢，必要時也會由縣府召開專案小組審查，以此提高建築工地深開挖階段的施工安全。

此外，對各類建案開挖的安全管理上，該處即日起也將依照「新竹縣建築工程基礎開挖安全措施管理作業要點」，針對地下層（含基礎）開挖深度達13.5公尺以上或地下層開挖超過3層的建物，要求建商一律採用地下連續壁擋土工法，並設置必要的安全觀測系統。

若是地下層（含基礎）開挖深度超過9公尺或開挖超過2層的建物，則須實施灌漿或CCP（高壓噴射止水樁）等輔助作業，以維護鄰接建築物基礎穩定性，建立止水性的擋土工法。

而這類的建案，該處還會另依「新竹縣建築工程辦理施工計畫書備查作業要點」，要求業主在把建照書圖送入該處取得建築或雜項工程建照後，承造人應先把前述施工計畫書送交符合資格的審查機關或專業公會團體外審，過關了，才能再憑施工計畫書向縣府建管科申報開工，由建管科做施工計畫書的審查，且把審查通過備查後的施工計畫檢附在申報開工文件內，以利施工期間的稽核。

戴志君直言，新竹縣從去年底到今年初，因竹北天坑先後催生出：新竹縣建築工程基礎開挖安全措施管理作業要點、新竹縣建築工程辦理施工計畫書備查作業要點、以及新竹縣深開挖及涉公共安全建築工地勘檢作業原則。無論是對深開挖工地的造冊列管，還是成立專業稽核團隊主動到場稽查，都是過去沒有過的行政作為。

其中委外籌組專業稽核團隊部分，今年下半年雖以第2預備金方式辦理，但明年起都會列入該處預算常態執行下去。

新竹縣政府工務處長戴志君說，專業稽核團隊目前已經上網招標，最快8月上旬就可履約作業，明年起這個機制會納入正式預算常態推動。（記者黃美珠攝）

新竹縣房市搶搶滾，縣府在竹北天坑事件之後，今天宣布將對深開挖的建案啟動施工安全的三級品管制。（記者黃美珠攝）

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