士林溪山里增5人就醫 取水點再加1處

2024/04/13 05:30

〔記者甘孟霖、邱芷柔／台北報導〕台北市士林區溪山里近日發生群聚上吐下瀉狀況，衛生局指出，昨起台北市立聯合醫院陽明院區開設急性腸胃炎特別門診，加上急診有新增五人就醫，至今共計有四十一人出現腸胃道症狀；昨台北自來水事業處也新增一處溪山國小校內廣場取水點。台北市長蔣萬安表示，目前還在釐清水質哪個環節出問題，也持續協助民眾未來供水。衛生福利部疾病管制署昨表示，防疫醫師已介入協助調查。

衛生局指出，針對溪山里近山區住民進行疫調，截至昨日共有四十一人出現腸胃道症狀，當中卅人曾就醫、十一人自主觀察，無住院、重症患者。

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北市聯醫陽明院區醫療團隊十一日晚間前往溪山里辦公處設置臨時醫療站，共十一人前往就醫；北市聯醫陽明院區急性腸胃炎特別門診及急診，計新增五人就醫。

因應此事件，北水處昨再新增溪山國小校內廣場取水點，目前共設置五處，包含至善路三段七十六號旁公車站牌側、溪山里辦公處（至善路三段二六○號）、溪山國小門口（至善路三段一九九號）、聖人橋頭平台（至善路三段二八九號對面）、溪山國小校內廣場（至善路三段一九九號）。

蔣萬安昨赴議會專案報告前被媒體堵訪指出，這次事件與自來水處所提供的自來水系統無關，而是山區民眾自設的水源系統，詳細原因還有待釐清。

疾管署發言人曾淑慧表示，目前已啟動區管中心及疾管署防疫醫師協助調查，如果有相關結果出爐，最快會於每週二例行疫報記者會中說明。

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