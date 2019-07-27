科展雙冠！ 黎明中學獲團體獎國中組、TDK特別獎第一名

2019-07-27 20:31

〔記者楊金城／台南報導〕第59屆中小學科學展覽會落幕，麻豆黎明中學榮獲學校團體獎國中組第一名及TDK文教基金會特別獎第一名，表現傑出，全校師生與有榮焉。

校長羅家強說，得獎除了學生的努力、學校整體課程規劃，更感謝老師李惠文、曾健家、李世宗、魏溏月犧牲假期指導學生，學生在參賽過程中，學到經驗和成長，更獲得全國第一名，值得肯定。家長會長許益堂頒發獎金慰勉獲獎學生。

本屆全國中小學科展，從全台一萬多件作品中評選出400多件作品進入決賽。黎明高中的國中部有兩組作品代表台南市進入決賽並得獎，確實不簡單。

其中，國二學生吳旭崴、李伯溫、莊縢幃3人的作品「指有你能開」獲得生活與應用科學科一（機電與資訊）第二名及崇友創新研究獎，國二陳柏諺的作品「揭密磁浮列車」獲得生活與應用科學科二（環保與民生）第三名。總成績榮獲學校團體獎國中組第一名及TDK文教基金會特別獎第一名。

羅家強說，科展競賽在激發學生研究科學的興趣，提高學生創新思考、主動及合作學習、與解決問題的能力，108課綱強調多元智能發展和動手實作的精神，學校在教學發展上特別重視。

吳旭崴說，「指有你能開」科展作品的發想創意來自於一般打開門鎖需要鑰匙，但也經常發生忘記帶鑰匙的情形。同學因此發想以生物辨識技術的方向思考辨識鎖具。

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