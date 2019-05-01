喝什麼有助記憶力？ 斑馬魚科展實驗出人意料…

2019-05-01 16:20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕看著課本卻過目即忘？苗栗縣君毅中學國中部學子為找尋什麼飲品能提神增強記憶力，利用基因與人類相近的斑馬魚，透過不同水質飼養，發現除了咖啡、黃耆，竟連酒精也有成效，未來也將進一步探索是否能映證在人類身上，而這次別出心裁的實驗不僅獲選苗栗縣國中生物組科展第一名，也將代表全縣參加全國科展。

君毅中學生物科老師宋威德說，學生們面對升學壓力，常感精神不繼、記憶力不佳，於是自發性思索如何能解決這個問題，眾人集思廣益，決定以基因與人類有近9成相似的斑馬魚為對象，進行「魚記猶存」的生物實驗。

在宋威德指導下，學生張祐瑋、溫舜如、邱詩茹分別以混有咖啡、茶葉、人參、黃耆、酒精、菸草等的水質養殖斑馬魚，經過4天的觀察後，意外發現除了咖啡、黃耆，竟然酒精對於短期記憶也有所幫助，反而人類經常用以提神醒腦的茶葉、人參、菸草效果並不顯著。

有趣又具實用性的實驗獲得苗栗縣科展評審青睞，獲選為國中組生物科第一名，將代表苗栗縣參加7月在高雄市舉辦的全國科展。君毅中學校長林慶旺說，校方6年來5度拿下團體組第一，對全校師生都是很大的鼓舞，也希望讓孩子們藉由科展從探索過程中學習帶得走的能力。

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