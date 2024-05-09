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網紅「小玉」製深偽A片海撈千萬 判刑5年確定須入獄

「小玉」判刑5年確定須入獄。（資料照）

「小玉」判刑5年確定須入獄。（資料照）

2024/05/09 11:17

〔記者張文川／台北報導〕網紅「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿，利用軟體把黃捷、高嘉瑜等119位政界、社會名人的臉，深偽到AV女優身上，製成仿真性愛片在網路販售牟利，獲利1338萬餘元。一審新北地院將小玉判刑5年6月，但皆可易科罰金；二審高等法院考量有83名被害人提告誹謗，量刑應與未提告者有輕重之別，去年12月加重改判6年8月，其中5年不得易科罰金，沒收犯罪所得1338萬餘元；最高法院今駁回上訴定讞，小玉近期必須入獄。

法院已通知檢方啟動防逃。小玉也成為繼連千毅、晚安小雞、「Toyz」劉偉健後，近期第4位遭遇牢獄之災的網紅。

判決指出，小玉自2020年起，陸續把119位被害人移花接木到色情Ａ片中再上網販售，獲利1338萬多元。一審新北地院依違反個人資料保護法將119罪各處刑5月，合併應執行5年6月，但得易科罰金198萬元，繳錢即可免入獄。檢察官認為刑度過輕，難有警惕作用，對被害人也不公平，提起上訴。

二審高等法院認為，已有83位被害人對小玉提出加重誹謗告訴，但小玉這83罪的一審刑期，卻與未提告的其餘36人一樣都是5個月，各罪之間沒有依侵害程度區分輕重之別，並不恰當。

且不雅影像流傳於無遠弗屆的網路上，難以完全消除，對被害人的侵害程度深遠，且本案偽造的情色影片數量龐大，小玉獲利逾千萬元，一審量刑顯然過輕，不符罪、刑相當原則，因此撤銷一審判決。

高院審酌，小玉利用身為公眾人物之名氣，濫用換臉軟體，將被害人的面部特徵合成於猥褻影片上，上傳供付費者觀覽，破壞社會善良風俗，嚴重侵害人性尊嚴及名譽，造成被害人不輕的精神損害。

高院認定小玉是全案主謀，將他其中83罪各改判不得易科罰金的7月徒刑，合併應執行5年刑期；另36罪也各加重改判6個月，合併應執行1年8月、得易科罰金60萬元；助理莊炘睿也由一審判的3年8月，改判4年半，但可易科罰金。

最高法院認為二審量刑符合比例原則與罪刑相當原則，也未逾越法官裁量權範圍，駁回小玉上訴，全案定讞。

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