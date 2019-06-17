台生研究「熊果酸」抗胃癌 土耳其科展奪一等獎

2019-06-17 15:31

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣女高中生揚眉吐氣！台灣科學教育館領軍，組團到土耳其參加科學能源工程博覽會（OKSEF），康橋國際學校的林佳妮研究中藥成分「熊果酸」對抗胃癌，拿下大會一等獎；北一女中的陳瑜安則探討恆星自轉，獲大會二等獎肯定。

科教館指出，今年土耳其科學能源工程博覽會共有122件作品、300位學生參加，來自全球24個國家或地區，台灣則選拔代表出席，由康橋國際學校2年級林佳妮及台北市立第一女子高級中學高中2年級陳瑜安等2名高中女菁英出征。

其中，林佳妮作品《熊果酸抗胃癌細胞增生與順鉑的協同效應》拿下該大會的一等獎，該研究是探討中草藥白花蛇舌草的主要成份「熊果酸」對胃癌細胞增生的影響，林佳妮發現，拿熊果酸對付胃癌細胞，可降低癌細胞存活率，若將熊果酸合併化療藥物順鉑，癌細胞存活率降低更多，顯示熊果酸可作為胃癌治療的輔劑，降低順鉑毒性，提供中草藥抗癌的具體實證。

而陳瑜安則研究太空，其作品探討恆星自轉的演化，她透過電腦模擬自轉跟不自轉的恆星演化模型，其研究結果發現，自轉效應會影響恆星進入presupernova階段，對恆星進一步形成超新星、甚而形成黑洞等，都有一定程度的重要性，研究也拿下這次大會的二等獎。

台灣科學教育館實驗組主任林祝里表示，2位同學的作品獲得大會金牌及銀牌獎，充分展現我國學生在科學研究上的實力，在參加土耳其科學能源工程博覽會中，學生能與國際學生以科學會友，互相切磋交流，也是極難能可貴的經驗。

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