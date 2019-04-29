基隆科展頒獎 6特優作品參加全國賽

2019-04-29 11:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市國民中小學科學展覽頒獎典禮今天在五堵國小舉行，今年共有127件作品參展，包括國小組60件及國中組67件；最後選出國中4件、國小2件共6件特優作品，將代表基隆參加今年7月22日至28日在高雄舉行的第59屆全國科展，希望能為基隆爭光。

基隆市教育處表示，代表基隆市參加全國科展競賽的特優作品，國小組特優為八斗國小「換屋方程式—綠色細螯寄居蟹Clibanarius virescens之生態與殼戰研究」、東光國小「青唇物語」； 國中組特優有銘傳國中的「鹽來不一樣──碳酸鹽與鹽酸反應特性之研究」、「換心手術―從三角形出發探討 N 邊形多心性質之研究」武崙國中的「蜘來蜘趣－研究蜘蛛不規則網拓撲學變化」、成功國中「5000坑洞不要來-透水混凝土鋪面的研究」。

科展頒獎典禮上，不只頒發給學生，也頒發優良指導教師獎，本次共計5位老師獲獎；其中，建德國中老師許繼哲指導學生參加科展，榮獲各項佳績，超過15年。

頒獎典禮中還安排2019台灣國際科展中，獲得工程科一等獎暨美國第70屆ISEF展覽會出國正選代表的安樂高中，獲獎師生上台從基隆市長林右昌手中領獎，受到台下學生熱情掌聲。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/