廢蛋殼合成光觸媒 將二氧化碳轉換成燃料

2019-04-23

〔記者陳建志／台中報導〕為降低全球溫室效應，國立興大附中高二數理資優班學生，以廢棄蛋殼為原料，研究合成出奈米光觸媒「鈦酸鈣」，成功將大氣中二氧化碳轉換成甲醇，拿下台中市科展工程類第一名，將進軍全國賽；另一組則在手機殼四周填入玉米粉溶液，應用非牛頓流體原理，研發出更超強保護力的手機殼，獲得物理與天文學科第二名。

興大附中校長陳勇延表示，今年九件作品參加台中市中小學科展，全數得獎。

第一名作品是由陸原老師指導高二學生柯駿宇、黃紀堯、陳紓嫻製作的「蛋蛋的幸福—探討以蛋殼製造光觸媒在可見光照射下將CO2還原CH3OH之效率」，學生利用蛋殼具有碳酸鈣成分的特性，加入二氧化鈦後合成奈米光觸媒「鈦酸鈣」，將二氧化碳裝進容器後，加入觸媒並以太陽照射，成功將二氧化碳轉換成甲醇，實驗發現每公克觸媒可處理一百公升空氣中的二氧化碳，產生甲醇還可做燃料，提高碳的循環使用率，因具實際應用的可行性，拿下全市工程類第一名。

第二名作品則是高二孫維辰、陳家葦、羅元彣製作的「軟性防禦力場—論非牛頓流體性質與手機殼應用」，三人看到非牛頓流體神奇的現象，黏度會因壓力或速度而變化，甚至成為暫時性固體，決定運用在手機殼上。三人在手機殼四周灌入玉米粉溶液，發現濃度達五十五％時保護效果最好，雖目前僅是概念性作品，但因具可行性，拿下物理與天文學科第二名。

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