用魚發電！安樂高中陳懷璞 勇奪國際科展一等獎

2019-02-20 17:38

〔記者林欣漢／基隆報導〕有核能、風力、燃煤發電，有沒有聽過用魚來發電？

基隆市安樂高中學生陳懷璞從小就喜歡親近海洋，有一回他在浮潛時，發現魚類的泳速很快，刺激他開始思考，魚快速游動時產生的動能，能否產生電力？他的構想在師長協助下，逐步研究成形，設計出可以裝設在魚類身上的微型發電設備，日前在2019台灣國際科展工程學科，獲得一等獎殊榮，5月將赴美參加國際科技展覽會。

陳懷璞以3D列印製作「文氏管」，模擬水流速度，測試所能發出的電能，發現自己的設想原來是可行的，可以發展出微型的發電設備，加裝在魚類身上，持續發電，設備可以維持20年以上的使用期限，舊有的電池則只約能維持1年。

陳懷璞說，參賽的過程中，老師們全力動員，和他反覆討論、模擬練習，並為他潤飾論述的英文，將來完成學業後，對跨領域整合的產業很有興趣，希望能整合不同領域的技術，在實務運用上創造產能。

台灣魚類標識放流研究專家江偉全博士說，過往海底的觀測，要運用研究船等設備，一項研究計畫動輒要數百萬、上千萬元，陳懷璞這項微型發電設備，可以利用魚類浮游，運用在海底觀測，量產後一個價位大約在5000元上下，對海洋觀測頗有助益。

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