揭開柳丁甜度的秘密！東光國小等43作品 拚全國科展金牌

2019-04-27 22:43

〔記者黃旭磊／高雄報導〕今年全國中小學科學展覽會將在高雄展覽館舉辦，地主從386件作品挑選43件參賽，爭取全國金牌。

高雄市第59屆中小學科學展覽會今天於國立科學工藝博物館開幕，科展主題為「高雄遠心 科學菁英」，經由初、複賽競爭，挑選出43件（國中小組31件、高級中等學校組12件）作品，代表高雄市參加全國科展爭取金牌。

教育局長吳榕峯說，全國科展於7月22至28日在高雄展覽館舉辦，學生作品豐富多樣，展現細膩觀察，從生活中用心、動腦玩科學，期待地主團隊再創佳績。

東光國小獲得國小組化學科「揭開柳丁甜度的秘密」，及數學科「豆芽遊戲的數學探究」2面金牌，以2金、1銅及2佳作贏得高雄市國小組團體冠軍，學生探討柳丁不夠甜原因，應用化學原理發現二氧化碳破壞柳丁細胞，並將柳丁分給同學吃，也拿回家讓媽媽做果乾。

參賽作品包括智能居家系統、淨化空氣、電動機車、銀髮科技等，偏鄉小校研究有機天然染劑。

除了科研主題，指導老師、高師大附中簡聿成及五福國中余尚芸獲滿15屆科展優良指導教師獎，愛國國小陳建良獲滿25屆科展優良指導教師獎，由吳榕峯頒發獎座鼓勵。

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