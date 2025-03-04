鬥牛士慘遭「牛角爆菊」！絕頂升空驚悚畫面曝

鬥牛士在準備完成「致命一擊」時，遭到公牛猛烈反擊。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2025/03/04 21:16

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥一場嘉年華鬥牛表演中，知名年輕鬥牛士準備完成「致命一擊」時，突然遭到公牛猛烈反擊，牛角刺入肛門區域，身體被高舉空中數秒，現場觀眾全程目睹嚇傻。

綜合外媒報導，事件發生於3月1日的「La Ranchero Aguilar」鬥牛場，鬥牛士埃米利奧（Emilio Macías）在第三頭公牛登場時準備最後一擊，意外被公牛「法老」利用其右角突襲。現場驚呼連連，連續數秒間，埃米利奧彷彿無法自拔般被牛角緊緊頂住，直到工作人員合力制服公牛，才勉強結束這場意外的血色洗禮。

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急救人員迅速將重傷的埃米利奧從鬥牛場送往鄰近城市的醫院。醫療團隊經過約8到9小時的複雜手術，確診他遭受穿透性創傷，包括肛門外括約肌嚴重破裂、直腸及周邊肌肉撕裂，同時伴隨腹腔內出血與後腹膜血腫，手術中進行了組織清創、縫合修復及預防性造口術。

根據參與手術的醫療團隊所發布的最新情況，儘管傷勢十分嚴重，埃米利奧目前生命體徵穩定，尚無致命危險，但仍處於密切觀察狀態，醫師說，需等待72小時才能進一步確定康復情況。

???????? | El torero Emilio Macías sufrió una cornada brutal mientras intentaba una estocada final en Tlaxcala, México. El toro lo lanzó por el aire y lo hirió en la espalda baja. Su estado de salud es crítico. pic.twitter.com/BKjsWMp2jb — UHN PLUS （@UHN_Plus） March 3, 2025

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